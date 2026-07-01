Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer nach Gefahrenbremsung gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag (30.06.2026) in der Handwerkstraße ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Fahrrad-Fahrer war gegen 13.10 Uhr in der Schulze-Delitzsch-Straße unterwegs und wollte die abknickende Vorfahrtsstraße nach rechts in die Handwerkstraße verlassen. Aus dieser kam zeitgleich ein unbekannter Lkw-Fahrer, der den 18-Jährigen offenbar zu spät erkannte. Beide mussten eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Der Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Industriestraße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Lkw handelte es sich um ein grünes Kippfahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

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