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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer nach Gefahrenbremsung gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag (30.06.2026) in der Handwerkstraße ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Fahrrad-Fahrer war gegen 13.10 Uhr in der Schulze-Delitzsch-Straße unterwegs und wollte die abknickende Vorfahrtsstraße nach rechts in die Handwerkstraße verlassen. Aus dieser kam zeitgleich ein unbekannter Lkw-Fahrer, der den 18-Jährigen offenbar zu spät erkannte. Beide mussten eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Der Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Industriestraße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Lkw handelte es sich um ein grünes Kippfahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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