Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte niedergebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag (29.06.2026) eine Gartenhütte im Gewann Vorderberg niedergebrannt. Der Pächter einer anderen Gartenhütte hörte gegen 17.10 Uhr einen lauten Knall, kurz darauf begann es stark zu rauchen. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, brannte die Gartenhütte bereits lichterloh. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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