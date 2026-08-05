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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Zwölfjährigen aus Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Zwölfjähriger aus Esslingen vermisst (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht aktuell nach dem zwölf Jahre alten Nils Seyb, der seit Montagnachmittag (03.08.2026) aus Esslingen vermisst wird. Das Kind hatte am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, das elterliche Haus verlassen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daher fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm. Nils Seyb ist etwa 170 cm groß, schlank und hat längere, helle Haare. Zuletzt bekleidet war er mit einer langen schwarzen, Schlaghose, hellen Sneakers und einer dunklen Oberbekleidung. Er soll sich gerne in der Esslinger Innenstadt und im Bereich der Esslinger Burg aufhalten. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/esslingen-am-neckar-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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