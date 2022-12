Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Streitigkeiten, Betrug, Widerstand, Weihnachtsbäume schlecht gesichert

Reutlingen (ots)

- Essen auf Herd angebrannt

Die Rettungskräfte sind am Freitagabend gegen 22.20 Uhr aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in den Augustenweg ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Grund für die übermäßige Rauchentwicklung angebranntes Essen. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Nach gründlichem Lüften konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurück.

Esslingen (ES): Frau unsittlich berührt und Widerstand geleistet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 22-Jähriger entgegen, der am frühen Samstagmorgen in einer Esslinger Diskothek mutmaßlich zunächst eine Frau sexuell belästigt und sich anschließend gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt hat. Gegen 02.30 Uhr wurde die Polizei in die Diskothek in der Kollwitzstraße gerufen, nachdem der 22-Jährige die Geschädigte zunächst unsittlich berührt haben soll. Während der Personalienfeststellung zeigte sich der augenscheinlich erheblich betrunkene Mann weiterhin aggressiv und versuchte einen Beamten zu beißen, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Auch auf der Fahrt zur Dienststelle beruhigte er sich kaum, beleidigte dort die eingesetzten Beamten und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Esslingen (ES): Betrug

Telefonbetrüger haben am Freitagnachmittag ein Seniorenehepaar aus Esslingen um einen hohen fünfstelligen Betrag gebracht. Die Betrüger behaupteten als angebliche Staatsanwälte am Telefon, dass die Enkelin des Ehepaars angeblich einen schweren Unfall verursacht habe und nur durch die Bezahlung einer Kaution eine Haft abgewendet werden könne. Die Betrüger setzten das Ehepaar am Telefon erheblich unter Druck, sodass sie letztlich einem unbekannten Mann an ihrer Haustüre ihre Wertsachen übergaben. Erst am Abend, als sie ihre echte Enkelin erreichten, flog der Betrug auf und es wurde Anzeige erstattet.

Für diese und andere Maschen des Telefonbetrugs gilt: Am besten schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, sobald ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, nach Geld oder Wertsachen fragt, deren Übergabe oder die Überweisung eines Geldbetrags verlangt.

Köngen (ES): Schwerer Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es gegen 16.50 Uhr in der Kirchheimer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen. Der 75-jährige Lenker eines VW Polo befuhr die Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Denkendorf. Kurz vor der Einmündung Marienstraße kam es zur Kollision zwischen dem Polo und einer 88-jährigen, schwarz gekleideten Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen, anschließend in Richtung Fahrbahnmitte abgewiesen und dabei schwerstverletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Dame in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des VW Polo blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro. In die Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen unter Tel. 0711/3990-330 entgegen. Verkehrsteilnehmer, die sich möglicherweise hinter dem VW Polo befanden, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Lenningen (ES): Betrunken unterwegs

Ein alkoholisierter 45-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Oberlenningen nach kurzer Flucht aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 18.30 Uhr sollte in der Gutenberger Straße ein VW Passat-Lenker von einer Streife des Polizeireviers Kirchheim kontrolliert werden. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, gab er Gas und versuchte zu flüchten. Nach mehreren hundert Metern Hinterherfahrt hielt er letztlich an und konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 45-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Leinfelden-Echterdingen/Stuttgart-Plieningen (ES): Mit Alkohol ins Schleudern geraten

Am Freitagabend ist es auf der B 312 von Stuttgart-Plieningen in Richtung Flughafen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Zu dem Unfall kam es, als ein 26-Jähriger gegen 21.30 Uhr mit seinem Audi die B 312 in Richtung Flughafen befuhr. Im Tunnel, der unter der Autobahn hindurchführt, kam er auf Grund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte hierbei mehrmals links und rechts gegen die Leit- und Betonplanken. Schließlich prallte er noch gegen einen Peugeot einer 34-Jährigen, die an einer Ampel bei Rotlicht wartete. Bei der Unfallaufnahme konnte beim 26-Jährigen deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt werden, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in eine Klinik. Die vier Insassen des Peugeot blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro. Die B 312 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, wobei es zu leichten Beeinträchtigungen kam.

Aichtal (ES): Mangelnde Ladungssicherung beim Transport von Weihnachtsbäumen

Gerade nochmal gut ausgegangen ist der Transport mehrerer Weihnachtsbäume, die aufgrund mangelhafter Ladungssicherung am späten Freitagabend beinahe von einem auf der Bundesstraße 27 fahrenden Lkw gefallen wären. Ein Verkehrsteilnehmer teilte gegen 21.30 Uhr mit, dass ihm auf Höhe Aichtal ein mit Weihnachtsbäumen beladener, langsam fahrender und schwankender Lkw aufgefallen sei. Durch die verständigte Streifenwagenbesatzung konnte der Lkw festgestellt und sicher von der B 27 geleitet werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fiel auf, dass die Weihnachtsbäume auf der Ladefläche verrutscht waren und drohten vom Fahrzeug zu fallen. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die Bäume auf ein geeignetes Ersatzfahrzeug umgeladen waren. Gegen 00.30 Uhr konnte der Fahrer, gegen den ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde, seine Fahrt schließlich fortsetzen, sodass die Bäume hoffentlich bald sicher und rechtzeitig zu Weihnachten in den Wohnzimmern ihrer neuen Besitzer stehen können.

Tübingen (TÜ): Radfahrerin von Pkw erfasst

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ist es am Freitagnachmittag in Tübingen gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr der 51-jährige Lenker eines Kia Niro die Straße Steinlachwasen in Richtung der Auffahrt zur B 27. Der Mann fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, übersah hierbei die vor ihm fahrende 56-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall stürzte die Frau zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Die Fahrradfahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in einer Klinik aufgenommen. An dem Kia entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Balingen (ZAK): Streit vor Gaststätte

Am späten Freitagabend hat die Polizei einen Streit unter Alkoholisierten vor einer Gaststätte schlichten müssen. Gegen 23.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf Streitigkeiten zwischen etlichen Personen in der Grünewaldstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine 24-jährige Frau von einem 46-jährigen Gast vor der Lokalität unsittlich berührt worden sein. Nachfolgend sei der 46-Jährige von einem 35-Jährigen aus dem Umfeld der Geschädigten körperlich angegangen worden. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

