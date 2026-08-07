Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Rollerfahrer erfasst zwei Jugendliche und flüchtet - Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein bislang unbekannter Rollerfahrer hat am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr, in der Berliner Straße zwei 14-jährige E-Scooter Fahrerinnen erfasst und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Mädchen mit ihrem E-Scooter die Berliner Straße und warteten an der Kreuzung zur Kirchstraße auf dem dortigen Radschutzstreifen vor einer Ampelanlage. Der unbekannte Rollerfahrer war auf der Berliner Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich einem abbiegenden Fahrzeug ausweichen musste, verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte mit den beiden Jugendlichen. Anschließend setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt Richtung Sasbach fort, ohne sich um die Verletzten oder die Unfallaufnahme zu kümmern. Die beiden 14-Jährigen wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem flüchtigen Zweirad um einen Roller der Marke Kymco handelt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Rollerfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden. /ki

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