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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag 2026 - Polizeiliche Bilanz des vierten Veranstaltungstages

Fulda (ots)

Hessen/ Fulda. Die Polizei zieht nach dem vierten Veranstaltungstag des Hessentags 2026 erneut eine positive Bilanz. Der Tag verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und weitestgehend störungsfrei. Die Einsatzkräfte wurden lediglich vereinzelt im Zusammenhang mit veranstaltungstypischen Einsatzanlässen, beispielsweise bei Streitigkeiten sowie einer gemeldeten Beleidigung tätig. Oftmals standen die Einsatzanlässe im Zusammenhang mit Alkoholkonsum der beteiligten Personen.

Über den Tag hinweg nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die vielfältigen Angebote des Hessentags. Entsprechend gut besucht waren die Veranstaltungsflächen. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich rücksichtsvoll und trugen damit zu einem friedlichen und geordneten Veranstaltungsverlauf bei.

Drohnen - Grundsätzliches Verbot

Das gesamte Gelände des Hessentags ist für die Dauer der Veranstaltung als polizeilicher Einsatzraum ausgewiesen. Damit ist der Betrieb von Drohnen im Veranstaltungsbereich aufgrund der geltenden rechtlichen Bestimmungen grundsätzlich untersagt. Lediglich die Polizei setzt aus einsatztaktischen Gründen bei Bedarf Drohnen ein - man erkennt sie an dem blauen Blinklicht. Das Verbot dient insbesondere dem Schutz der Besucherinnen und Besucher sowie der Einsatzkräfte und trägt dazu bei, einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten und die Sicherheit zu erhöhen.

Auch an den kommenden Veranstaltungstagen wird die Polizei mit hoher Präsenz auf dem Hessentagsgelände und im Umfeld vertreten sein. Ziel bleibt es, gemeinsam mit allen Sicherheitspartnern einen sicheren, friedlichen und gelungenen Hessentag zu gewährleisten.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern weiterhin eine gute Zeit auf dem Hessentag 2026.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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