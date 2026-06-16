Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hohenroda/Ransbach - Am Montag (15.06.) befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg gegen 23.14 Uhr mit einem Firmenwagen (Mercedes-Benz, A-Klasse) die Landesstraße 3172 von Ransbach in Richtung Heimboldshausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug des Mannes in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn und kam dort im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Kassel wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Da beim Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum vorlagen, wurde eine Blutentnahme angeordnet sowie sein Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden (circa 3.500 Euro). Die Fahrbahn war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt. Zum Einsatz kamen zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt, die Feuerwehren aus Ransbach und Ausbach sowie eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld.

Gefertigt: Wegner, POK (Polizeistation Bad Hersfeld)

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