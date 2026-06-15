Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Samstag (13.06.), gegen 13.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Skoda, welcher in einer Parkbucht in der Breitenstraße stand, an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Bad Hersfeld. Am Samstag (13.06.), zwischen 10.30 und 11.10 Uhr, ereignete sich eine erneute Verkehrsunfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mühlenfeldstraße, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW aus ungeklärter Ursache am hinteren Kotflügel der Fahrerseite beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Bebra. Am Samstag (13.06.), gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 56-jährige aus Ronshausen die Straße "Rohrweg" in Richtung Ronshausen. In einer Bahnunterführung stürzte die Frau aus derzeit ungeklärter Ursache und musste schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand kein Sachschaden.

(Polizeistation Rotenburg)

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