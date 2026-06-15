Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt

Vogelsberg (ots)

Auto beschädigt

Alsfeld. Zwischen Freitagabend (12.06.), gegen 18 Uhr, und Samstagmittag (13.06.), gegen 12 Uhr, beschädigten unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem nicht näher bekannten Gegenstand eine Fahrzeugtür eines grauen Audis. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Nakskovstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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