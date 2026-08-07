POL-OG: Offenburg - Kontrolle endet in Justizvollzugsanstalt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Offenburg (ots)
Der Aufenthalt in der Offenburger Innenstadt endete für einen mit Haftbefehl gesuchten Mann hinter Gittern. Der 62-Jährige wurde am Montagabend von Beamten des Polizeireviers Offenburg in der Lange Straße einer Kontrolle unterzogen. Weil er keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde mittels Fingerprint ein Identitätsfeststellungsverfahren durchgeführt. Das System gab den Beamten wenig später die Information, dass Justitia mit dem 62-Jährigen noch eine Rechnung offen hatte. Gegen den Mann bestand von der Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Unterbringungshaftbefehl wegen mehreren Körperverletzungsdelikten. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
/wo
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