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POL-OG: Offenburg - Kontrolle endet in Justizvollzugsanstalt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg - Kontrolle endet in Justizvollzugsanstalt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Offenburg (ots)

Der Aufenthalt in der Offenburger Innenstadt endete für einen mit Haftbefehl gesuchten Mann hinter Gittern. Der 62-Jährige wurde am Montagabend von Beamten des Polizeireviers Offenburg in der Lange Straße einer Kontrolle unterzogen. Weil er keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde mittels Fingerprint ein Identitätsfeststellungsverfahren durchgeführt. Das System gab den Beamten wenig später die Information, dass Justitia mit dem 62-Jährigen noch eine Rechnung offen hatte. Gegen den Mann bestand von der Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Unterbringungshaftbefehl wegen mehreren Körperverletzungsdelikten. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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