POL-OG: Rheinmünster - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Rheinmünster (ots)
Am Mittwochvormittag kam es auf einem Verbindungsweg zwischen dem Victoria Boulevard (Flughafen) und der K3761 in Rheinmünster zu einem Unfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug Verkehrseinrichtungen zerstörte. Der Polizei wurde ein beschädigtes Verkehrsschild, sowie ein beschädigter Leitpfosten gemeldet. Der bei dem Unfall entstandene Schaden liegt bei rund 300 Euro. Sollten Sie Hinweise auf den Verursacher geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Nummer 07229 3018-0 mit dem Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster in Verbindung zu setzen.
/lh
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