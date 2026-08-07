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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Am Mittwochvormittag kam es auf einem Verbindungsweg zwischen dem Victoria Boulevard (Flughafen) und der K3761 in Rheinmünster zu einem Unfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug Verkehrseinrichtungen zerstörte. Der Polizei wurde ein beschädigtes Verkehrsschild, sowie ein beschädigter Leitpfosten gemeldet. Der bei dem Unfall entstandene Schaden liegt bei rund 300 Euro. Sollten Sie Hinweise auf den Verursacher geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Nummer 07229 3018-0 mit dem Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster in Verbindung zu setzen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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