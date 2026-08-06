POL-OG: Oberkirch - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten
Oberkirch (ots)
Ein Wohnungseinbruchsdiebstahl ereignete sich im Verlauf des Mittwochs in Oberkirch. Zwischen 13:15 Uhr und 23:30 Uhr sollen bislang unbekannte Täter in ein Haus in der August-Koehler-Straße eingebrochen sein und dort unter anderem einen Laptop, Armbanduhren, Weinflaschen und Schlüssel gestohlen haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen.
/lh
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