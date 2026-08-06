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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

Ein Wohnungseinbruchsdiebstahl ereignete sich im Verlauf des Mittwochs in Oberkirch. Zwischen 13:15 Uhr und 23:30 Uhr sollen bislang unbekannte Täter in ein Haus in der August-Koehler-Straße eingebrochen sein und dort unter anderem einen Laptop, Armbanduhren, Weinflaschen und Schlüssel gestohlen haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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