POL-OG: Oberkirch - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Gernsbach (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen 30-Jährigen in einem Restaurant in der Hauptstraße angegriffen und ihn dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unbekannte zunächst als Gast in dem Restaurant aufgehalten haben. Nachdem er seine Rechnung beglichen habe und darauf hingewiesen worden sei, dass das Lokal in Kürze schließen werde, habe der Mann das ...

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