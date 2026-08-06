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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Ungebetener Gast stiehlt Geld aus Wohnung, Hinweise erbeten

Steinach (ots)

Am Mittwochmorgen soll ein bislang unbekannter Mann Geld aus der Wohnung einer lebensälteren Frau gestohlen haben. Gegen 9 Uhr soll der Unbekannte in der Straße "Hinterbach" an der Tür der Frau geklingelt und in gebrochenem Deutsch nach Arbeit gefragt haben. Nachdem die Seniorin dies verneinte, bat der fremde Mann um Wasser, welches er auch bekam. Anschließend soll die Frau die Tür geschlossen haben und in ihre Küche zurückgegangen sein. Eine halbe Stunde später habe sie den Mann dann im Flur ihres Hauses bemerkt, woraufhin er die Flucht ergriff. Anschließend habe die Bewohnerin festgestellt, dass ihr Bargeld in Höhe von 300 Euro aus einem Geldbeutel fehle. Den Mann konnte sie als etwa 170 Zentimeter groß und 60 bis 65 Jahre alt beschreiben. Er soll einen lila Pullover und eine lange blaue Jeanshose getragen haben. Die Beschreibung umfasste außerdem graues Haar und einen grauen, mittellangen Bart. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 an die Ermittler des Polizeireviers Haslach erbeten.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise:

   - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
   - Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist 
     keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die
     geschlossene Tür oder durch eine Gegensprechanlage.
   - Lassen Sie sich auch bei vermeintlichen Notfällen nicht drängen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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