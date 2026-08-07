POL-OG: Offenburg - Kontrollaktion "Sichere Innenstadt"
Offenburg (ots)
Zwischen 14 Uhr und 21 Uhr führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenburg und des Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstag an verschiedenen Orten in Offenburg Personenkontrollen durch. Unter dem Motto "Sichere Innenstadt" wurden insbesondere Orte kontrolliert, an denen in der Vergangenheit Ordnungsstörungen oder Vandalismus gemeldet wurden, wie der "Bürger-, Zwinger- und Pfählerpark", aber auch der Gifizsee und ein Platz in Zunsweier. Bei den Kontrollen konnten kleinere Mengen an Kokain und Marihuana festgestellt werden. Des Weiteren verzeichneten die Beamten zwei Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz, einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Sicherstellung von vier Vapes bei Jugendlichen zählte ebenso zu den Ergebnissen der Kontrollen wie die Aufnahme einer Verkehrsordnungswidrigkeit. /lh
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