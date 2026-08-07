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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kontrollaktion "Sichere Innenstadt"

Offenburg (ots)

Zwischen 14 Uhr und 21 Uhr führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenburg und des Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstag an verschiedenen Orten in Offenburg Personenkontrollen durch. Unter dem Motto "Sichere Innenstadt" wurden insbesondere Orte kontrolliert, an denen in der Vergangenheit Ordnungsstörungen oder Vandalismus gemeldet wurden, wie der "Bürger-, Zwinger- und Pfählerpark", aber auch der Gifizsee und ein Platz in Zunsweier. Bei den Kontrollen konnten kleinere Mengen an Kokain und Marihuana festgestellt werden. Des Weiteren verzeichneten die Beamten zwei Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz, einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Sicherstellung von vier Vapes bei Jugendlichen zählte ebenso zu den Ergebnissen der Kontrollen wie die Aufnahme einer Verkehrsordnungswidrigkeit. /lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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