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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schlägerei in der Elberfelder Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (29.04.2026, 14:45 Uhr) kam es in der Elberfelder 
Innenstadt zu einer Schlägerei, bei der zwei Jugendliche Verletzungen
erlitten.

Die Jungen im Alter von 16 und 13 Jahren waren auf der Straße Alte 
Freiheit aus bislang unbekanntem Grund mit einer größeren Gruppe 
junger Männer in Streit geraten. 

In der Folge setzten die Schläger Reizgas ein, schlugen mit einem 
Stuhl auf ihre Opfer ein und traten den am Boden liegenden 
16-Jährigen.

Anschließend flüchteten die Schläger auf der Morianstraße in 
unterschiedliche Richtungen.

Der 16-Jährige musste zur Versorgung seiner Verletzungen vom 
Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Flüchtigen sind zwischen 16 und 20 Jahren alt und trugen 
sportliche Kleidung. Nach bisherigen Erkenntnissen kommunizierten sie
in arabischer Sprache.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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