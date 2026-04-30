Polizei Wuppertal

POL-W: W Schlägerei in der Elberfelder Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (29.04.2026, 14:45 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einer Schlägerei, bei der zwei Jugendliche Verletzungen erlitten. Die Jungen im Alter von 16 und 13 Jahren waren auf der Straße Alte Freiheit aus bislang unbekanntem Grund mit einer größeren Gruppe junger Männer in Streit geraten. In der Folge setzten die Schläger Reizgas ein, schlugen mit einem Stuhl auf ihre Opfer ein und traten den am Boden liegenden 16-Jährigen. Anschließend flüchteten die Schläger auf der Morianstraße in unterschiedliche Richtungen. Der 16-Jährige musste zur Versorgung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Flüchtigen sind zwischen 16 und 20 Jahren alt und trugen sportliche Kleidung. Nach bisherigen Erkenntnissen kommunizierten sie in arabischer Sprache. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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