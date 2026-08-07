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POL-OG: Rastatt - Polizeibeamte unterstützen erfolgreiche Reanimation - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Rastatt - Polizeibeamte unterstützen erfolgreiche Reanimation - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Rastatt (ots)

Dem schnellen Zusammenspiel von Rettungsdienst, Notarzt und Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass ein Mann nach einem medizinischen Notfall am Mittwochabend erfolgreich reanimiert werden konnte. Nachdem die Lebensgefährtin eines 60-Jährigen gegen 22 Uhr den Notruf gewählt hatte, weil sie ihren Partner leblos im Flur der gemeinsamen Wohnung aufgefunden hatte, trafen neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt auch Beamte des Polizeireviers Rastatt an der Einsatzörtlichkeit ein. Die Beamten unterstützten die bereits laufenden Reanimationsmaßnahmen tatkräftig und übernahmen im Wechsel unter anderem die Herzdruckmassage. Nach mehreren Minuten gelang es den Einsatzkräften, bei dem Mann wieder einen Kreislauf herzustellen. Er wurde anschließend in einem den Umständen entsprechend stabilen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes kümmerten sich die Beamten zudem um die Angehörigen und informierten diese über den aktuellen Stand.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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