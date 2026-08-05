POL-OG: Rastatt - Körperverletzung
Zeugen gesucht
Rastatt (ots)
Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines kleinen Jungen soll es heute Mittag am Bernhardusbrunnen in Rastatt gekommen sein. Gegen 13:20 Uhr spielte ein zweijähriger Junge an dem Brunnen, als plötzlich ein bisher unbekannter Mann den Jungen ergriffen und in für einige Sekunden unter Wasser gedrückt haben soll. Als er noch auf den Jungen ausländerfeindlich eingeredet haben soll, kamen ihm die anwesende Mutter und weitere Passanten zu Hilfe. Der Mann soll daraufhin von dem Kind abgelassen und in Richtung Kapellenstraße davon gelaufen sein. Verletzt wurde der Junge bei dem Vorfall nicht. Der Tatverdächtige wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 190 cm groß, breit gebaut mit leichtem Bauchansatz und einem kurzen Vollbart beschrieben. Bekleidet war er mit einer kurzen beigen Hose, einem weißen Sommerhemd und einer Sonnenbrille. Die grauen Haare waren mit Gel nach hinten gekämmt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Person oder dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07222/761-0 beim Polizeirevier in Rastatt zu melden.
/vo
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