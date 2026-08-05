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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Körperverletzung
Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines kleinen Jungen soll es heute Mittag am Bernhardusbrunnen in Rastatt gekommen sein. Gegen 13:20 Uhr spielte ein zweijähriger Junge an dem Brunnen, als plötzlich ein bisher unbekannter Mann den Jungen ergriffen und in für einige Sekunden unter Wasser gedrückt haben soll. Als er noch auf den Jungen ausländerfeindlich eingeredet haben soll, kamen ihm die anwesende Mutter und weitere Passanten zu Hilfe. Der Mann soll daraufhin von dem Kind abgelassen und in Richtung Kapellenstraße davon gelaufen sein. Verletzt wurde der Junge bei dem Vorfall nicht. Der Tatverdächtige wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 190 cm groß, breit gebaut mit leichtem Bauchansatz und einem kurzen Vollbart beschrieben. Bekleidet war er mit einer kurzen beigen Hose, einem weißen Sommerhemd und einer Sonnenbrille. Die grauen Haare waren mit Gel nach hinten gekämmt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Person oder dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07222/761-0 beim Polizeirevier in Rastatt zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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