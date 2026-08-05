Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Vom Parkplatz in die Ausnüchterungszelle

Offenburg (ots)

Der Ausflug auf einen Discounter-Parkplatz endete am Dienstagabend für eine betrunkene Frau in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Baden-Baden. Gegen 17:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer in der Nähe des Bahnhofs eine Frau, die die Zufahrt zu dem Parkplatz behindern würde. Vor Ort konnten die Beamten eine 41-Jährige feststellen, die sich stark hysterisch zeigte und mit verwaschener Aussprache auffiel. Während der Personenkontrolle musste die Frau gestützt und auf eine Bank gesetzt werden, da sie sich nicht mehr verkehrssicher bewegen konnte. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert in Höhe von knapp 3 Promille.

Weil sich im Familien- oder Freundeskreis niemand fand, der die 41-Jährige hätte in Obhut nehmen können, wurde sie zu ihrem eigenen Schutz bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

/lh

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