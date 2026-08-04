POL-OG: Wolfach - Schwerer Verkehrsunfall/ 2. Nachtragsmeldung
Wolfach (ots)
Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B294 zwischen Wolfach und dem Abzweig nach Halbmeil konnte die Unfallstelle geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ebenso ist der Tunnel zwischenzeitlich wieder befahrbar. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.
/lh
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