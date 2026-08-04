Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Schwerer Verkehrsunfall/ 1. Nachtragsmeldung

Wolfach (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gelangte gegen 14 Uhr ein von Schiltach kommender roter Citroën aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden weißen Skoda. Die Beifahrerin des Skoda wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie und die beiden Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo die schweren Verletzungen der beiden Insassen des Skoda und die leichten Verletzungen des Citroën-Fahrers nun behandelt werden.

Derzeit ist die Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Anschließend werden die Fahrzeuge geborgen. Die B294 wie auch der Reutherbergtunnel sind daher derzeit weiterhin gesperrt.

/lh

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell