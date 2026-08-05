POL-OG: Bühl - Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen
Bühl (ots)
In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat in der Werkstraße in Vimbuch aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein Unbekannter kurz nach 0:30 Uhr Brechwerkzeug eingesetzt und den Inhalt des Automaten geleert. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 zu melden.
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