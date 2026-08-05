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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Unfall mit Fahrerflucht, Zeugenaufruf

Renchen (ots)

Zu einem Unfall kam es am Dienstag in der Straße "Teichmatt" auf einem Parkplatz eines Schwimmbades, bei dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand und sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Ersten Erkenntnissen zufolge rangierte ein bislang unbekannte Autofahrer zwischen 16 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz, wodurch er einen anderen Pkw beschädigte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich aufgrund der Spurenlage um einen blauen Pkw handeln. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer liegen derzeit nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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