Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Unfall mit Fahrerflucht, Zeugenaufruf

Renchen (ots)

Zu einem Unfall kam es am Dienstag in der Straße "Teichmatt" auf einem Parkplatz eines Schwimmbades, bei dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand und sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Ersten Erkenntnissen zufolge rangierte ein bislang unbekannte Autofahrer zwischen 16 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz, wodurch er einen anderen Pkw beschädigte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich aufgrund der Spurenlage um einen blauen Pkw handeln. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer liegen derzeit nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/lb

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