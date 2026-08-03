POL-OG: Kehl - Motorradunfall nach Flucht
Kehl (ots)
Am Freitagabend kam es in der Straße "Am Mühlplatz" in Kehl zu einem Verkehrsunfall, als der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades in einer Kurve von der Straße ab- und schließlich zu Fall kam. Zuvor beabsichtigte gegen 23 Uhr eine Polizeistreife das mit zwei Personen besetzte Leichtkraftrad am Kreisverkehr Vogesenalle / Hauptstraße einer Kontrolle zu unterziehen, da der Fahrer keinen Helm trug. In seinem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen, fuhr der 17-Jährige mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in die Straße "Am Mühlplatz" davon. Seine Geschwindigkeit wurde dabei auf 70 km/h geschätzt. Im weiteren Verlauf der Verfolgung kam das Motorrad in einer Rechtskurve aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit zu Fall. Der 17-Jährige und sein 16-jähriger Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Urinprobe des Fahrers schlug auf Amphetamin an. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 4.000 Euro. /ls
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