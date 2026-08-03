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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Motorradunfall nach Flucht

Kehl (ots)

Am Freitagabend kam es in der Straße "Am Mühlplatz" in Kehl zu einem Verkehrsunfall, als der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades in einer Kurve von der Straße ab- und schließlich zu Fall kam. Zuvor beabsichtigte gegen 23 Uhr eine Polizeistreife das mit zwei Personen besetzte Leichtkraftrad am Kreisverkehr Vogesenalle / Hauptstraße einer Kontrolle zu unterziehen, da der Fahrer keinen Helm trug. In seinem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen, fuhr der 17-Jährige mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in die Straße "Am Mühlplatz" davon. Seine Geschwindigkeit wurde dabei auf 70 km/h geschätzt. Im weiteren Verlauf der Verfolgung kam das Motorrad in einer Rechtskurve aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit zu Fall. Der 17-Jährige und sein 16-jähriger Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Urinprobe des Fahrers schlug auf Amphetamin an. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 4.000 Euro. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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