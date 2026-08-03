Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Oberkirch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in einen Supermarkt in Oberkirch-Zusenhofen eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Verdächtigen gewaltsam Zutritt zu dem Einkaufsmarkt, indem sie die Scheibe des Haupteingangs einschlugen. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude und brachen zwei Automaten auf. Aus den Geräten entwendeten sie die jeweiligen Geldkassetten mit Bargeld. Während der entstandene Diebstahlschaden sich im unteren vierstelligen Bereich befindet, wird der Sachschaden auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Achern/Oberkirch bittet Zeugen, die im Bereich des Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden. /ki

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