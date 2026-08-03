Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Drei Tatverdächtige nach Diebstählen aus Snackautomat gestellt

Kippenheim (ots)

Drei Tatverdächtige sind in den frühen Samstagmorgenstunden in der Unteren Hauptstraße in Kippenheim nach einem Diebstahl aus einem Snackautomaten gestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Drei den Snackautomaten wiederholt mit voller Wucht angerempelt, sodass mehrere Getränkedosen in den Ausgabeschacht fielen und anschließend ohne Bezahlung entnommen werden konnten. Nachdem der Betreiber die Tatverdächtigen erneut beobachtet hatte, verständigte er gemeinsam mit einem Begleiter die Polizei und hielt zwei Jugendliche und einen 23-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Zunächst versuchten diese zu flüchten, gaben ihr Vorhaben jedoch auf.Dem Geschädigten zufolge soll sich diese Vorgehensweise bereits in den vergangenen Tagen mehrfach ereignet haben, weshlab dahingehend weitere Ermittlungen getätigt werden. Im Zuge der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Er wurde daraufhin festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. /ki

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