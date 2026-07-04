Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei junge Männer entwenden Parfüm in Wert von mehreren tausend Euro

Gelsenkirchen (ots)

Am Nachmittag des 03.07.26 kam es in der Innenstadt von Gelsenkirchen zu einem Ladendiebstahl, bei dem Parfum im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurde. Die beiden 20jährigen und 22jährigen, männlichen Täter wurde dabei beobachtet, wie sie das Parfum in Plastiktüten steckten und dann die Filiale verließen. Einen der Täter konnte die Polizei noch in der Nähe des Ladengeschäftes festnehmen, nachdem dieser bei Erblicken der Polizei zunächst geflohen war. Den zweiten Täter konnte die Ladendetektivin zunächst stellen. Dieser wehrte sich jedoch vehement, so dass sie ihm zwar die Tüte mit der Tatbeute entreißen konnte, der Täter jedoch entkommen konnte. Er wurde kurz darauf durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen. Bereits während der Tatbeobachtung erkannte die Ladendetektivin, dass die beiden Täter in vergangener Zeit bereits zwei weitere Male Waren im 4stelligen Euro-Wert entwendet hatten, damals jedoch unerkannt entkommen konnten. Die beiden Tatverdächtigen werden am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

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