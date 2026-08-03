Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Exhibitionist belästigt Frauen in Bus

Baden-Baden (ots)

Am Freitagabend sollen zwei Frauen in einem Bus von einem Exhibitionisten belästigt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die 17- und 18-jährigen Betroffenen gegen 22:50 Uhr zusammen am Augustaplatz in einen Bus. Hierbei stieg wohl auch ein weiterer Mann ein, der augenscheinlich die beiden Betroffenen die Fahrt über beobachtete. Später habe dieser seine Hose heruntergelassen und Bewegungen an seinem Glied manipiliert. Die 17-Jährige verließ im Anschluss das Fahrzeug. Der 28 Jahre alte Mann blieb im Bus sitzen. Die 18-Jährige verblieb ebenfalls, setzte sich jedoch um, während die Polizei verständigt war. Der Mann konnte später im Bus im Bereich der Schwarzwaldstraße festgenommen werden.

/ls

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