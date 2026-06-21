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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: 27-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf der L385 bei Becherbach schwer verletzt

POL-PILEK: 27-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf der L385 bei Becherbach schwer verletzt
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Becherbach (ots)

Am Sonntagmittag (21.06.2026) bildete sich auf der L385 aufgrund eines Verkehrsunfalls ein Rückstau. Gegen 13:10 Uhr erreichte die Polizei einen Anruf bezüglich eines schweren Unfalls auf der L385 zwischen Ginsweiler und Becherbach. Zuvor verlor ein 27-jähriger Fahrer nach aktuellem Ermittlungsstand in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme war die L385 zwischen Ginsweiler und Becherbach etwa eine Stunde vollgesperrt. Der Motorradfahrer wurde mittels Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2500 Euro|AG

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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