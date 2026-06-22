Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen an beliebten Motorradstrecken

Balve/ Menden (ots)

Ergänzung zur Meldung Tempokontrollen am Samstag vom 22. Juni, 6.38 Uhr

Am vergangenen Samstag hat der Verkehrsdienst der Polizei beliebte Motorradstrecken im Bereich Balve und Menden ins Auge genommen. Hier wurde neben der gefahrenen Geschwindigkeit auch der technische Zustand der Motorräder kontrolliert.

Es fiel jedoch auf, dass nur sehr wenige das sonnige Wetter genutzt haben um Motorrad zu fahren. Dies ist vermutlich auf Temperaturen von deutlich über 30°C zurückzuführen.

So wurden nur drei Motorräder mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Die höchste Überschreitung eines Kradfahrers betrug 27 km/h bei erlaubten 50 km/h. Zwei weitere Krad-Fahrer fielen wegen Rotlichtverstößen auf.

Zudem wurden 50 weitere Verkehrsverstöße von Pkw-Führern geahndet, darunter u.a. zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell