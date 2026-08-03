Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Dundenheim - Vorläufige Festnahme nach Bedrohung

Neuried, Dundenheim (ots)

Nachdem es am frühen Sonntagmorgen auf einem Spielplatz in der Meerkornstraße in Dundenheim zu der Bedrohung eines 17-Jährigen gekommen sein soll, haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Ergebnissen wurde der Jugendliche gegen 2 Uhr dort mutmaßlcih aufgrund zurückliegender Unstimmtigkeiten von drei Personen, im Alter von 18 bis 21 Jahren festgehalten und bedroht. Sowohl das Opfer als auch die drei Tatverdächtigen konnten im weiteren Verlauf von alarmierten Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden. Die drei Tatverdäcthigen erwarteten nun ein Ermittlungsverfahren.

/ls

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