PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Dundenheim - Vorläufige Festnahme nach Bedrohung

Neuried, Dundenheim (ots)

Nachdem es am frühen Sonntagmorgen auf einem Spielplatz in der Meerkornstraße in Dundenheim zu der Bedrohung eines 17-Jährigen gekommen sein soll, haben die Beamten des Polizeipostens Neuried die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Ergebnissen wurde der Jugendliche gegen 2 Uhr dort mutmaßlcih aufgrund zurückliegender Unstimmtigkeiten von drei Personen, im Alter von 18 bis 21 Jahren festgehalten und bedroht. Sowohl das Opfer als auch die drei Tatverdächtigen konnten im weiteren Verlauf von alarmierten Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden. Die drei Tatverdäcthigen erwarteten nun ein Ermittlungsverfahren.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:21

    POL-OG: Oberkirch - Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

    Oberkirch (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in einen Supermarkt in Oberkirch-Zusenhofen eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Verdächtigen gewaltsam Zutritt zu dem Einkaufsmarkt, indem sie die Scheibe des Haupteingangs einschlugen. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude und brachen zwei Automaten auf. Aus den Geräten entwendeten sie die ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:12

    POL-OG: Baden-Baden - Exhibitionist belästigt Frauen in Bus

    Baden-Baden (ots) - Am Freitagabend sollen zwei Frauen in einem Bus von einem Exhibitionisten belästigt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die 17- und 18-jährigen Betroffenen gegen 22:50 Uhr zusammen am Augustaplatz in einen Bus. Hierbei stieg wohl auch ein weiterer Mann ein, der augenscheinlich die beiden Betroffenen die Fahrt über beobachtete. Später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren