Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim

Rust - Mehrere E-Scooter gestohlen, Hinweise erbeten

Ringsheim / Rust (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Rust ermitteln seit Samstag (25. Juli 2026) wegen mehrerer Diebstähle von E-Scootern und erhoffen sich hierzu Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr kam es zunächst am Bahnhof in Ringsheim zu zwei vollendeten sowie einem versuchten Diebstahl der Elektrokleinstfahrzeuge. Noch vor 18 Uhr des Samstags haben bislang Unbekannte auch in den Bereichen "Roland-Mack-Ring" und des Hotels "Colosseo" jeweils einen E-Scooter gestohlen. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte der Dieb/die Diebe zumindest teilweise mit größeren Brechwerkzeugen gearbeitet haben. Zum Abtransport der E-Scooter dürfte möglicherweise ein weißer VW Caddy genutzt worden sein. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07822 78933-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Rust.

/wo

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