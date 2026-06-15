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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Reifenstecher waren unterwegs: Hinweise erbeten; Zeugensuche nach Wohnwagendiebstahl und Teenager flüchten mit Schuhen und Jacke: Hinweise erbeten

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Reifenstecher waren unterwegs: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Mehrere tausend Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte, nachdem diese bei mehreren Fahrzeugen, unter anderem einem weißen Iveco, die Reifen offenbar mit einem spitzen Gegenstand beschädigt hatten. Die Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand im Johann-Kaiser-Ring sowie in der Schwarzenbergstraße abgestellt. Laut derzeitigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 10 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten in Hanau.

2. Zeugensuche nach Wohnwagendiebstahl - Bruchköbel

(cb) Nachdem Unbekannte einen Wohnwagen der Marke "Knaus", welcher in der Straße "An der Landwehr" abgestellt war, klauten, suchen die Ermittler in Hanau Zeugen der Tat. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand begaben sich die Täter auf einen Parkplatz und brachen das Schloss des Wohnanhängers auf und flüchteten mit diesem. Die Tat, bei der sie einen Sachschaden von schätzungsweise 27.500 Euro hinterließen, ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr und Freitag, 17 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Kripo unter der 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

3. Teenager flüchten mit Schuhen und Jacke: Hinweise erbeten - Nidderau

(cb) Mit Schuhen, einer Jacke und einer Umhängetasche im Wert von knapp 500 Euro flüchteten am Freitagabend mehrere Jugendliche, nachdem sie die Gegenstände einem Jugendlichen aus Nidderau abgenommen hatten. Die Gruppe aus vier bis fünf Teenagern im Alter von etwa 17 Jahren hatte gegen 21.30 Uhr einen Gleichaltrigen im Gehrener Ring (einstellige Hausnummern) angesprochen. Sie drückten ihn anschließend gewaltsam gegen die Wand und forderten von ihm seine Turnschuhe, seine Jacke sowie die Tasche, welche er umgehängt hatte. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten, welche dunkle Locken hatten und alle dunkel gekleidet waren, in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um sachdienliche Hinweise.

Offenbach, 15.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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