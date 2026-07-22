Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 84-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Die Zwangsbremsung einer Straßenbahn führte am Dienstagnachmittag zu schweren Verletzungen einer 84-jährigen Mitfahrerin.

Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich die Seniorin gegen 16:30 Uhr in einer Bahn der Linie 2 auf Höhe des Bahnhofvorplatzes. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste die Bahn hier abrupt und stark ab, sodass die Seniorin von ihrem Sitz rutschte und sich schwere Verletzungen am Oberschenkel zuzog.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Verletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Weitere Personen verletzten sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Franz Henke, Pressestelle

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