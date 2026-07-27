Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Von Exhibitionist belästigt- Polizei bittet um Zeugen

Kehl, Auenheim (ots)

Nachdem am Sonntagabend eine Familie mit ihrem Sohn von einem entblößten Mann an einem Baggersee in Auenheim belästigt wurden, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein bislang unbekannter Mann gegen 17:45 Uhr mit einem Fahrrad zum Badesee "Mittelgrund" gefahren. Im Bereich des dortigen Klärwerks habe der Mann während des Fahrens unter seinen getragenen schwarzen Rock gegriffen und mit frontalem Blickkontakt zu dem 3-Jährigen eindeutige Bewegungen an seinem Genital ausgeübt. Nachdem der Fremde von der Mutter angeschrien wurde, sei er in den See gegangen und kurze Zeit später geflüchtet. Neben einem schwarzen Rock habe der Mann habe eine gelbe Warnweste getragen. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 -21-2820 zu melden.

/ls

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