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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl in Drogeriemarkt - Polizei sucht Zeugen

Lahr (ots)

Ein bisher unbekannter Mann soll am frühen Samstagabend in einem Drogeriemarkt am Schloßplatz ein hochwertiges Parfüm im Wert von mehr als 300 Euro entwendet und bei seiner Flucht eine Mitarbeiterin leicht verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige kurz vor 18 Uhr ein Parfüm aus der Warenauslage genommen und sich damit zum Ausgang begeben haben. Eine Mitarbeiterin soll sich ihm in den Weg gestellt haben und dabei von ihm umgestoßen worden sein. Beim Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Der Flüchtende wurde als etwa 30 Jahre alt beschrieben und könnte arabischer Herkunft sein. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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