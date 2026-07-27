POL-OG: Lahr - Diebstahl in Drogeriemarkt - Polizei sucht Zeugen
Lahr (ots)
Ein bisher unbekannter Mann soll am frühen Samstagabend in einem Drogeriemarkt am Schloßplatz ein hochwertiges Parfüm im Wert von mehr als 300 Euro entwendet und bei seiner Flucht eine Mitarbeiterin leicht verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige kurz vor 18 Uhr ein Parfüm aus der Warenauslage genommen und sich damit zum Ausgang begeben haben. Eine Mitarbeiterin soll sich ihm in den Weg gestellt haben und dabei von ihm umgestoßen worden sein. Beim Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Der Flüchtende wurde als etwa 30 Jahre alt beschrieben und könnte arabischer Herkunft sein. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.
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