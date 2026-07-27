Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Neuried, Ichenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagmittag in ein Wohnhaus in der Rheinstraße in Ichenheim eingebrochen und haben hierbei unter anderem Schmuck und ein Tablet entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach einer der Männer eine Seniorin im Hof ihres Grundstückes an und verschaffte sich Zutritt zu einem Gebäudeteil, in der er das dort befindliche Tablet entwendete. Der zweite Beschuldigte betrat durch die Haustür das Gebäude und entwendete im Obergeschoss Schmuck aus dem Schlafzimmer. Als die Frau diesen dabei ertappte, flüchteten sie zuerst fußläufig und anschließend mit einem silbernen BMW. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben sich unter der Telefonnummer : 0781 21-2200 zu melden. /ki

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell