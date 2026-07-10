Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Kehl (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt in der Schulstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Bereits am vergangenen Sonntag soll ein 20-Jähriger gegen 14:30 Uhr eine ihm bekannte 37-Jährige in der Schulstraße, im Bereich zwischen Straßburger Straße und Gewerbestraße, auf offener Straße geohrfeigt und den Arm verdreht haben. Ein Zeugin sprach das Duo offenbar an, setzte ihren Weg jedoch fort nachdem er gesagt wurde, dass die Polizei verständigt werde. Insbesondere diese Frau, wie auch weitere Zeugen werden eindringlich gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl zu melden.

/rs

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