PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Kehl (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt in der Schulstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Bereits am vergangenen Sonntag soll ein 20-Jähriger gegen 14:30 Uhr eine ihm bekannte 37-Jährige in der Schulstraße, im Bereich zwischen Straßburger Straße und Gewerbestraße, auf offener Straße geohrfeigt und den Arm verdreht haben. Ein Zeugin sprach das Duo offenbar an, setzte ihren Weg jedoch fort nachdem er gesagt wurde, dass die Polizei verständigt werde. Insbesondere diese Frau, wie auch weitere Zeugen werden eindringlich gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl zu melden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 13:41

    POL-OG: Kehl - Ansprechen von Kindern / Zeugen gesucht

    Kehl (ots) - In den letzten Monaten fiel ein Mann mit einem Fahrrad im Bereich Kehl und Goldscheuer auf, der Kinder auf Schulhöfen und Skater-Plätzen angesprochen haben soll. Zuletzt am Montag soll es zu solch einem Vorfall auf einem Schulhof in der Hornisgrindestraße in Kehl gekommen sein. Hier sprach ein Mann mit einem Fahrrad gegen 19 Uhr zwei Kinder an und soll ihnen Geld angeboten haben. Als die Kinder dies ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 11:49

    POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Ladendiebstahl

    Offenburg (ots) - Nicht nur in Uniform, sondern auch in ziviler Kleidung nimmt die Polizei ihre Streifentätigkeit in Stadtgebieten war. Zwei Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten so am Dienstagmittag, im Bereich eines Einkaufszentrums in der Innenstadt, eine mutmaßliche Rauschgiftübergabe beobachten. Bevor der Tatverdächtige im Anschluss kontrolliert werden konnte, begab sich dieser in einen Drogeriemarkt in der ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 11:38

    POL-OG: Rastatt - Ehepaar verhindert Handtaschendiebstahl

    Rastatt (ots) - Ein aufmerksames und couragiertes Ehepaar verhinderte am Sonntagmittag am Bahnhof in Rastatt den Diebstahl einer Handtasche. Das Paar konnte an einem Bahnsteig sitzend beobachten, wie ein 20 bis 25 Jahre alter Mann, auf einer Bank in der Nähe der Unterführung saß. Als eine Frau ihr Fahrrad die Treppe hinunterschob stand der junge Mann auf und folgte der Fahrradfahrerin. Auf der Treppe griff der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren