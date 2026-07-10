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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ansprechen von Kindern
Zeugen gesucht

Kehl (ots)

In den letzten Monaten fiel ein Mann mit einem Fahrrad im Bereich Kehl und Goldscheuer auf, der Kinder auf Schulhöfen und Skater-Plätzen angesprochen haben soll. Zuletzt am Montag soll es zu solch einem Vorfall auf einem Schulhof in der Hornisgrindestraße in Kehl gekommen sein. Hier sprach ein Mann mit einem Fahrrad gegen 19 Uhr zwei Kinder an und soll ihnen Geld angeboten haben. Als die Kinder dies ablehnten fuhr er mit seinem Fahrrad weg. Bereits im Februar sollen zwei Kinder um die Mittagszeit auf einem Skater-Platz in Goldscheuer von einem Mann mit einem silbernen Fahrrad angesprochen worden sein. Nachdem der Mann ihnen Geld angeboten habe, haben die beiden richtig reagiert und zu verstehen gegeben, dass sie die Polizei anrufen werden. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige mit seinem Fahrrad in Richtung Friedhof. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 180 cm groß, graue kurze Haare. Er trug einen grauen Fahrradhelm mit Sonnenbrille und einen neongelben Rucksack. Wer Angaben zu diesem Mann oder ähnlichen Fällen machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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