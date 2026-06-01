Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand geleistet +++ Einbrüche in Spielhalle und Seniorenheim +++ Trickdiebstahl +++ Skoda gestohlen

Wiesbaden (ots)

1.Widerstand gegen Polizeibeamte,

Wiesbaden-Dotzheim, Frauensteiner Straße, Sonntag, 31.05.2026, 03:00 Uhr

(lr) In der Nacht zum Sonntag kam es in Wiesbaden-Dotzheim zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Nach mehrfacher Mitteilung über eine Ruhestörung wurde zunächst ein alkoholisierter Mann in der Frauensteiner Straße zur Ruhe ermahnt. Gegen 03:00 Uhr mussten die Polizisten erneut in die Frauensteiner Straße ausrücken, da der Betroffene nun in einer Wohnung randalieren würde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verließ der 29-Kährige das Mehrfamilienhaus und kam den Beamten vor dem Haus entgegen. Dabei verhielt er sich unkooperativ, aggressiv und kam den Aufforderungen der Polizisten nicht nach. Aufgrund dessen kam es zur Festnahme des Mannes, bei welcher er Widerstand leistete. Dabei verletzte er zwei Polizeivollzugsbeamte leicht. Zudem beleidigte der 29-Jährige die Polizisten während der Festnahme und der Fahrt ins Gewahrsam. Der Mann muss sich nun in entsprechenden Verfahren wegen des Widerstandes und der Beleidigung gegen Polizeibeamte verantworten.

2.Einbruch in Spielhalle,

Wiesbaden-Biebrich, Seligmann-Baer-Platz, Freitag, 29.05.2026, 07:00 Uhr

(lr) In Biebrich wurde am Freitag in eine Spielhalle eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen gegen 07:00 Uhr eine Fensterscheibe der Spielhalle in der Straße "Seligmann-Baer-Platz" ein, wodurch sie in das Gebäude gelangten. Daraufhin brachen sie die Geldkassette eines Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Trickdiebstahl,

Wiesbaden-Südost, Schiersteiner Straße, Samstag, 30.05.2026, 09:00 Uhr

(lr) Am Donnerstagmorgen wurde eine Frau Opfer von Trickbetrügern. Gegen 09:00 Uhr wurde die 71-Jährige von einem Mann und einer Frau aus einer schwarzen Limousine heraus in der Schiersteiner Straße angesprochen. Die Unbekannten wollten eine Auskunft erhalten. Um sich zu bedanken, drängte die weibliche Unbekannte darauf, der Geschädigten eine Kette zu schenken und ihr diese auch anzulegen. Hierbei entwendete sie jedoch die Kette, welche die 71-Jährige ursprünglich um den Hals trug. Durch die Geschädigte können die beiden Täter wie folgt beschrieben werden: Die Frau ist circa 160 cm groß und 55 Jahre alt. Sie hat ein dünnes Gesicht und eine schmale Statur. Zur Tatzeit trug sie ein Kopftuch mit Muster und dunkle Kleidung. Der Mann ist zwischen 55 und 60 Jahren alt. Er hat einen Schnauzbart, schwarze Haare und eine kräftige Statur.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4.Einbruch in Seniorenheim,

Wiesbaden-Nordost, Parkstraße, Freitag, 29.05.2026, 01:45 Uhr

(lr) In der Nacht zum Freitag wurde in ein Seniorenheim in Wiesbaden eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise gegen 01:45 Uhr in das Gebäude in der Parkstraße. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Räumlichkeiten und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlung.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

5.Auto gestohlen,

Wiesbaden-Dotzheim, Fliederweg, Sonntag, 31.05.2026, 17:30 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 06:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Auto in Wiesbaden-Dotzheim gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr auf unbekannte Art und Weise den schwarzen Skoda Karoq mit dem Kennzeichen "WI-S 1289" aus dem "Fliederweg". Anschließend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell