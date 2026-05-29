Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Schwimmbadspinde aufgebrochen +++ Motorroller gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Schwimmbadspinde aufgebrochen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 16:00 Uhr bis 19:15 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurden zwei Spinde eines Wiesbadener Schwimmbads aufgebrochen. In der Zeitspanne von 16:00 Uhr und 19:15 Uhr knackten die Unbekannten die Vorhängeschlösser der beiden nebeneinanderliegenden Spinde des Schwimmbads in der Hollerbornstraße und stahlen daraus mehrere Gegenstände, darunter auch Bargeld.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Motorroller gestohlen,

Wiesbaden, Webergasse, Mittwoch, 27.05.2026, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 28.05.2026, 06:30 Uhr

(fh)In der Webergasse in Wiesbaden haben zwischen Mittwoch und Donnerstag Diebe zugeschlagen und einen Motorroller entwendet. In einem unbeobachteten Moment zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen suchten sie einen Parkplatz in der Webergasse auf und machten sich den roten Roller mit dem Kennzeichen "232 OAO" zu eigen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Zweirad in unbekannte Richtung.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

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