Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann bedroht und beleidigt Passanten und Polizei +++ Kupferdiebstahl auf Baustelle +++ Dosen aus Supermarkt entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Mann bedroht und beleidigt Passanten und Polizei, Wiesbaden, Westend, Goebenstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 19.50 Uhr

(da) Am Mittwochabend bedrohte ein 32-jähriger Mann zunächst Passanten im Westend und beleidigte anschließend die Polizei. Gegen 19.50 Uhr lief der 32-Jährige die Goebenstraße entlang und sprach Passanten an. Dabei hielt er eine Glasscherbe in der Hand und drohte, um sich zu schlagen. Eine Polizeistreife wurde hinzugerufen, die den Mann festnahm. Bei der Festnahme beleidigte er die eingesetzten Kräfte und zeigte deutliche Anzeichen von vorangegangenem Alkoholkonsum. Schlussendlich musste er zwecks Ausnüchterung die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

2. Kupferdiebstahl auf Baustelle,

Wiesbaden, Kostheim, Maaraue, Freitag, 22.05.2026, 16 Uhr bis Samstag, 23.05.2026, 8 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende Kupfer von einer Baustelle in Kostheim gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen betraten die Täter ein Baustellengelände in der Maaraue an einem Freibad. Dort machten sie sich rund 200 Meter Kabel zu eigen. Mit dieser Beute im Wert von rund 7.000 Euro gelang ihnen anschließend unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer (0611) 345-0 Hinweise entgegen.

3. Dosen aus Supermarkt entwendet,

Wiesbaden, Schierstein, Rheingaustraße, Donnerstag, 28.05.2026, 0.20 Uhr

(da)Am Donnerstag kurz nach Mitternacht waren Diebe an einem Supermarkt in Schierstein zugange. Um 0.20 Uhr stiegen die beiden Täter auf das Gelände in der Rheingaustraße und machten sich an diversen Paletten mit Getränkedosen und Leergut zu schaffen. Als ein Passant sie bemerkte, flüchteten sie zu einem weißen Transporter einer Autovermietung und fuhren in Richtung "Alte Schmelze" davon. Die beiden etwa 1,60 Meter großen Täter waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Masken. Mögliche Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

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