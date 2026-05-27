Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Raub in Erdgeschosswohnung +++ Mehrere Einbrüche rund um Wiesbaden +++ Einbruch in ein Büro +++ Quad gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Raub in Erdgeschosswohnung, Wiesbaden, Biebrich, Feldbergstraße, Dienstag, 26.05.2026, 21.45 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es in einer Erdgeschosswohnung in Biebrich zu einem versuchten Raub. Gegen 21.45 Uhr hielt sich eine Frau in ihrer Wohnung in der Feldbergstraße auf, als ein unbekannter Mann über die Brüstung ihres Balkons kletterte, ihr eine Pfefferspraypistole vorhielt und Geld forderte. Als die Frau anfing zu schreien, versprühte der Täter Pfefferspray gegen sie und einen weiteren Bewohner, bevor er ohne Beute die Flucht antrat. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Täter. Dieser wird als 17 bis 22 Jahre alt beschrieben. Er war 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte gebräunte Haut, dunkelbraune, stirnlange Locken, braune Augen und trug lange, schwarze Kleidung. Mögliche Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Mehrere Einbrüche rund um Wiesbaden,

Wiesbaden, Dienstag, 26.05.2026 bis Mittwoch, 27.05.2026

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden der Polizei drei Einbrüche im Raum Wiesbaden gemeldet. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt waren Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Hessenring (Nordenstadt) eingestiegen und hatten Schmuck, Bargeld, einen Fahrzeugschlüssel sowie einen Tresor gestohlen. In der Blücherstraße waren Unbekannte am Dienstag aktiv. Im Laufe des Nachmittags brachen sie die Zugangstür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten die Wohnräume. Hier fiel ihnen ein Bild in die Hände, mit dem sie unerkannt flüchteten. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Wallufer Straße. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit unklar.

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in ein Büro,

Wiesbaden-Delkenheim, Hauptwache, Samstag, 23.05.2026 bis Dienstag, 26.05.2026

(lr) Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag wurde in ein Büro in Wiesbaden-Delkenheim eingebrochen. Die Täter zerstörten mittels unbekannten Gegenstands eine Fensterscheibe, wodurch sie in das Büro gelangten. Daraufhin hebelten sie mehrere verschlossene Schränke auf und entwendeten Bargeld. Anschließend machten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Quad gestohlen,

Wiesbaden-Klarenthal, Otto-Wels-Straße, Montag, 25.05.2026, 19:30 Uhr bis Dienstag, 26.05.2026, 07:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Wiesbaden-Klarenthal ein Quad gestohlen. Zwischen 19:30 Uhr und 07:30 Uhr überwanden Unbekannte auf nicht bekannte Art und Weise das Bremsscheibenschloss eines orangen Yamaha Raptor 700. Im Anschluss fuhren sie mit diesem aus der Otto-Wels-Straße in unbekannte Richtung davon. Zuletzt war das Kennzeichen "WI-L 53" an dem Quad angebracht.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

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