Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizeipräsidium Westhessen auf dem Christopher Street Day in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Polizeipräsidium Westhessen auf dem Christopher Street Day in Wiesbaden

(fm)Nahbar, beratend, präsent: Das Polizeipräsidium Westhessen nimmt am kommenden Samstag, den 30. Mai 2026, mit einem eigenen Infostand am Christopher Street Day (CSD) in Wiesbaden teil. Auf dem Sommerfest am Schlachthof stehen die queeren Ansprechpersonen der Polizei ab 15:00 Uhr bereit, um Vorbehalte abzubauen, Vertrauen zu stärken und das persönliche Gespräch mit der Community zu suchen. Das kostenfreie CSD-Sommerfest auf dem Gelände des Schlachthofs beginnt unmittelbar im Anschluss an den Demonstrationszug durch die Landeshauptstadt gegen 15:00 Uhr. Bis gegen 20:00 Uhr nutzt das Polizeipräsidium Westhessen die Gelegenheit, um die wichtige Arbeit seiner nebenamtlichen Ansprechpersonen vorzustellen. Für das gesamte Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Westhessen - das neben der Landeshauptstadt Wiesbaden auch der Hochtaunuskreis, der Landkreis Limburg-Weilburg, der Main-Taunus-Kreis und der Rheingau-Taunus-Kreis umfasst - haben Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel und Polizeihauptkommissar Florian Meerheim das Nebenamt für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen (LSBT*IQ) inne. Die drei fungieren als direktes Bindeglied zur queeren Community. Sie bieten Unterstützung sowie Beratung an und sind sensible Anlaufstellen - insbesondere für Menschen, die Opfer queerfeindlicher Straftaten geworden sind. (Wichtiger Hinweis: Strafanzeigen können unabhängig davon jederzeit bei jeder regulären Polizeidienststelle erstattet werden.) Außerhalb des CSD sind die nebenamtlichen LSBT*IQ-Ansprechpersonen des Polizeipräsidiums Westhessen innerhalb der üblichen Bürozeiten wie folgt erreichbar: - Telefon: 0611 - 345 1516 - E-Mail: rainbow.ppwh@polizei.hessen.de Nach dem erfolgreichen Start des neuen Formats "Gemeinsam. Sicher. Queer." vor rund einer Woche - einer offenen Sprechstunde in Kooperation mit der hauptamtlichen queeren Koordinierungsstelle der Stadt Wiesbaden und dem Verein VelsPol Hessen e.V. - bildet der CSD eine neue Möglichkeit für den offenen Austausch und direkten Dialog. Das Polizeipräsidium Westhessen lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, den Infostand auf dem CSD zu besuchen, Fragen zu stellen oder einfach ins Gespräch zu kommen.

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