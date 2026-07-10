Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ehepaar verhindert Handtaschendiebstahl

Rastatt (ots)

Ein aufmerksames und couragiertes Ehepaar verhinderte am Sonntagmittag am Bahnhof in Rastatt den Diebstahl einer Handtasche. Das Paar konnte an einem Bahnsteig sitzend beobachten, wie ein 20 bis 25 Jahre alter Mann, auf einer Bank in der Nähe der Unterführung saß. Als eine Frau ihr Fahrrad die Treppe hinunterschob stand der junge Mann auf und folgte der Fahrradfahrerin. Auf der Treppe griff der Mann plötzlich, von der Frau unbemerkt, in den Fahrradkorb und wollte die darin befindliche Handtasche entwenden. Die Zeugen, die durch das verdächtige Verhalten des Mannes bereits misstrauisch waren, schrien den unbekannten Tatverdächtigen laut an, so dass dieser erschrak und ohne Beute durch die Unterführung in Richtung Rauentaler Straße davonlief. /vo

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