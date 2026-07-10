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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Ladendiebstahl

Offenburg (ots)

Nicht nur in Uniform, sondern auch in ziviler Kleidung nimmt die Polizei ihre Streifentätigkeit in Stadtgebieten war. Zwei Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten so am Dienstagmittag, im Bereich eines Einkaufszentrums in der Innenstadt, eine mutmaßliche Rauschgiftübergabe beobachten. Bevor der Tatverdächtige im Anschluss kontrolliert werden konnte, begab sich dieser in einen Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Hier bediente sich der polizeibekannte 44-Jährige in der Parfümabteilung und entwendete mehrere hochwertige Parfüms im Wert von etwa 600 Euro. Nach Passieren des Kassenbereiches wurde der Mann durch die Zivilstreife vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten unter anderem das zuvor entwendete Diebesgut, eine Vorrichtung zum Umgehen der Diebstahlsicherung und Rauschgiftkonsumartikel aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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