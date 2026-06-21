Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 3-jähriger Junge auf Erkundungstour durch Erfurt

Erfurt (ots)

Am Sonntagmittag machte sich ein dreijähriger Junge in Erfurt selbständig auf die Socken, um die Erfurter Innenstadt zu erkunden. In einem kurzen unbeobachteten Moment machte er sich mit seinem Laufrad auf den Weg. Aufmerksame Passanten wurden glücklicherweise auf den kleinen Abenteurer aufmerksam und nahmen sich ihm an. Sichtlich emotional konnte der Junge wenig später an seine Mutter übergeben werden, die in der Zwischenzeit bereits die Polizei informierte. Die Thüringer Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei den aufmerksamen Passanten die nicht nur aufmerksam waren, sondern dem Abenteurer mit einer Kugel Eis beruhigten.(MH)

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