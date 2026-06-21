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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt unter Alkoholeinfluss in Buttstädt

Erfurt (ots)

Polizeibeamte der PI Sömmerda kontrollierten am 21.06.2026 gegen 00:15 Uhr in Buttstädt einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer. Zuvor war er in der Kirchstraße durch sein Verhalten aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Damit lag der Fahrer weit über dem erlaubten Grenzwert. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. (AW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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