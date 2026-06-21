Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen Vehra und Haßleben

Erfurt (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2026, ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der L2142 ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Am Abzweig nach Werningshausen missachtete ein 64-jähriger Fahrer eines Nissan die Vorfahrt einer aus Vehra in Richtung Haßleben fahrenden BYD-Fahrerin. Dabei wurde ein Mitfahrer der BYD-Fahrerin leicht verletzt. Die Beifahrerin des Nissan-Fahrers erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 48.000 Euro geschätzt. (AW)

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