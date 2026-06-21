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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen Vehra und Haßleben

Erfurt (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2026, ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der L2142 ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Am Abzweig nach Werningshausen missachtete ein 64-jähriger Fahrer eines Nissan die Vorfahrt einer aus Vehra in Richtung Haßleben fahrenden BYD-Fahrerin. Dabei wurde ein Mitfahrer der BYD-Fahrerin leicht verletzt. Die Beifahrerin des Nissan-Fahrers erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 48.000 Euro geschätzt. (AW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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