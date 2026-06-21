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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Blumenstraße in Erfurt. Der Unfallverursacher hatte Schwierigkeiten seine Spur zu halten und fuhr teilweise im Gegenverkehr, weshalb eine Kollision durch die entgegenfahrende 50-jährige Geschädigte nicht vermieden werden konnte. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand in Folge des Unfalles Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Vor Ort stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Süd schnell die Ursache für den Unfall fest. Der 62-jährige Fahrzeugführer des PKW Dacia stand unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem fuhr der Erfurter ohne über eine entsprechende Fahrerlaubnis zu verfügen. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme mit diesem durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.(LS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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