POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl Fahrrad sichergestellt
Eigentümer gesucht
Kehl (ots)
Auf dem Polizeirevier Kehl wartet ein Fundfahrrad auf seinen rechtmäßigen Eigentümer. Nach einem Ladendiebstahl stellten Beamte des Polizeireviers beim mittellosen Tatverdächtiger ein hochwertigeres Herrenrad sicher, da sich der Verdacht ergab, dass dieses aus einem Diebstahl stammen könnte. Das blaue Zweirad kann gegen einen entsprechenden Eigentumsnachweis herausgegeben werden. Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise zu dem rechtmäßigen Eigentümer geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung.
/lb/rs
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