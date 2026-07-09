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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl Fahrrad sichergestellt
Eigentümer gesucht

POL-OG: Kehl - Nach Ladendiebstahl Fahrrad sichergestellt / Eigentümer gesucht
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Kehl (ots)

Auf dem Polizeirevier Kehl wartet ein Fundfahrrad auf seinen rechtmäßigen Eigentümer. Nach einem Ladendiebstahl stellten Beamte des Polizeireviers beim mittellosen Tatverdächtiger ein hochwertigeres Herrenrad sicher, da sich der Verdacht ergab, dass dieses aus einem Diebstahl stammen könnte. Das blaue Zweirad kann gegen einen entsprechenden Eigentumsnachweis herausgegeben werden. Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise zu dem rechtmäßigen Eigentümer geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung.

/lb/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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